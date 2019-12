CALCIOMERCATO INTER RRAHMANI / Amir Rrahmani è finito nel mirino dell'Inter. Stamattina il presidente del Verona, Maurizio Setti, ha incontrato la dirigenza nerazzurra nella sede di Viale della Liberazione: sul tavolo i nomi dei calciatori scaligeri che fin qui hanno più impressionato, il centrocampista marocchino Amrabatper il quale c'è stato lo sprint del Napoli, il difensore albanese di 19 anni Marash Kumbulla e il compagno di reparto Amir Rrhamani.

Calciomercato Inter, obiettivo Rrahmani del Verona: le parole dell'agente

A quanto pare proprio il kosovaro, capitano della sua Nazionale, è quello che più interessa alla società di Suning che sarebbe a caccia di nuovi talenti per la difesa in previsione di una non impossibile cessione di Skriniar. L'agente di Rrahmani, intervistato in esclusiva da Calciomercato.it, non ha confermato la pista nerazzurra, ma sottolineato che "molti club stanno chiedendo informazioni sul ragazzo, ma per adesso Amir sta pensando solo al Verona". "Mi ha impressionato molto il suo veloce adattamento al calcio italiano - ha poi aggiunto Adrian Aliaj, titolare dell'agenzia 'Soccer11' che cura gli interessi del classe '94 - Sta giocando ad altissimi livelli e facendo progressi importanti. Alle sue qualità ci ho sempre creduto". Pagato circa 2 milioni nella scorsa estate, oggi il cartellino del 25enne potrebbe avere già una valutazione di 15 milioni di euro.

