CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI ATALANTA MINAMINO / In Inghilterra sono sicuri: su Minamino ci sono diverse squadre italiane che dovranno però fare i conti con la strategia del Liverpool, pronto ad anticipare la concorrenza acquistando il giapponese del Salisburgo già a gennaio.

Ma quali sono le squadre della Serie A che hanno messo gli occhi sull'esterno giapponese?

Il Napoli lo ha seguito in passato ed ha avuto modo di osservarlo da vicino nel doppio incontro di Champions contro gli austriaci: il 24enne per età e prezzo rappresenta il profilo ideale per la rivoluzione che attende gli azzurri a gennaio e potrebbe inserirsi nel 4-3-3 di Gattuso come esterno destro, ruolo dove i partenopei dovrebbe perdere Callejon, destinato all'addio in estate.

Calciomercato Milan e Atalanta, Minamino colpo low cost

Ma il talento giapponese rappresenta l'identikit perfetto anche per il nuovo corso del Milan: i rossoneri in estate potrebbe cedere Suso, puntando proprio sul talento del Salisburgo per rimpiazzarlo. Minamino che potrebbe diventare anche il nome giusto perl'Atalanta, fresca di qualificazione agli ottavi di finale di Champions. Il pericolo però è rappresentato dal Liverpool che sarebbe pronto a pagare la clausola da poco più di 8 milioni di euro per portare il giapponese fin da gennaio alla corte di Klopp.

