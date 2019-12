SHAKHTAR ATALANTA GASPERINI / Impresa dell'Atalanta di Gasperini. La squadra bergamasca - nonostante le tre sconfitte nelle prime tre partite - è riuscita ad accendere agli ottavi di finale di ChampionsLeague. Il tecnico dei nerazzurri è ovviamente euforico dopo il successo in Ucraina contro lo Shakhtar che ha portato alla qualificazione: "Fino al terzo gol non ero così tranquillo, è stato un grande risultato - ammette ai microfoni di 'SkySport' - Siamo contenti per Bergamo ma anche per il calcio italiano. Avevamo bisogno di credibilità e di dimostrare che questo modo di giocare possa funzionare anche in Europa.

Siamo cresciuti in questa competizione, sentivamo la possibilità di fare la storia".

ASSENZE PESANTI - "Mancavano giocatori fondamentali ma tutti hanno dato il massimo, è una vittoria di tutta la squadra. Piede per terra? Festeggiamo tantissimo ma da dopodomani penseremo al campionato. E' una vittoria per Bergamo".

