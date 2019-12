CALCIOMERCATO ANCELOTTI EVERTON / Potrebbe clamorosamente durare meno di 24 ore il periodo senza panchina di Carlo Ancelotti. Esonerato ufficialmente nella tarda serata di ieri, l'ormai ex tecnico del Napoli ha infiammato subito il mercato degli allenatori e in Inghilterra parlano di un possibile ritorno immediato, ma in Premier League. Per le ultime notizie sul calciomercatodel campionato di Serie A Clicca Qui!

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Napoli, esonero Ancelotti: la reazione dei tifosi

Calciomercato, Ancelotti per l'Everton.

A riferirlo è il britannico 'Sky Sports News' che stamattina lancia subito la clamorosa indiscrezione secondo cui già nella giornata di oggi Ancelotti avvierà i contatti con l'Everton che ha appena esonerato Marco Silva. Si tratterebbe di un ritorno in Premier per 'Carletto' che dal 2009 al 2011 ha allenato il Chelsea ed è ora uno dei nomi più caldi nella shortlist dei 'Toffees' che comprende anche David Moyes. Attenzione però anche ad un'altra pista: anche l'Arsenal, che con Ljungberg non sta riuscendo a dare la scossa dopo l'addio di Emery, andrebbe tenuta in corsa.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Napoli, tre nuovi acquisti e tanti addii strappalacrime: inizia l'era Gattuso

Calciomercato Napoli, ora tocca a Gattuso: le ultime su annuncio e dettagli