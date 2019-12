INTER BARCELLONA VALVERDE MESSI / Il Barcellona si presenta a Milano senza Messi e diversi titolarissimi già forte del primo posto nel girone di Champions League. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter di Conte, Ernesto Valverde ha però chiarito che l'obiettivo dei blaugrana non cambia: "Siamo qui per vincere anche se siamo già qualificati, lo dobbiamo ai nostri tifosi. Abbiamo lasciato a casa Messi e altri titolari perchè stiamo giocando tanto e siamo già qualificati, ma quelli che andranno in campo faranno altrettanto bene".

Inter-Barcellona, Valverde in conferenza stampa su Messi

L'allenatore blaugrana ha spiegato così la decisione di non convocare Messi: "Ha bisogno di riposo, arriviamo da partite importanti e ne abbiamo ancora altre importanti da giocare fino alla prossima sosta. Due diversi Barcellona con e senza Leo? Chiaramente è un giocatore determinante, ma abbiamo una rosa di altissima qualità e credo che manterremo il nostro stile di gioco e la nostra competitività". Infine, sul suo possibile sostituto in attacco Ansu Fati: "Ha un piccolo problema e lo valuteremo nella rifinitura". L'Inter è dunque avvertita.

