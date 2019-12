Inter, infortunio Candreva: le ultime

INTER CANDREVA / Inter che non è riuscita a prevalere con la Roma, fermata sullo 0-0 dai giallorossi. Conte è apparso piuttosto preoccupato, nel post partita, dall'infortunio di Candreva, che ha dovuto abbandonare il campo dopo 45 minuti, sostituito da Lazaro.

Un colpo alla schiena per l'esterno nerazzurro col numero 87, ma le notizie che filtrano da San Siro a fine gara sono incoraggianti. Il giocatore sarà sottoposto domani a dei controlli medici, ma le sue condizioni non sembrerebbero gravi e la sua presenza contro il, in, non sarebbe a rischio.