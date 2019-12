CALCIOMERCATO INTER VALVERDE VIDAL / Continua ad infiammarsi l'asse tra l'Inter e il Barcellona che si affronteranno in settimana per l'ultima e decisiva gara della fase a gironi di Champions League. Un faccia a faccia sul campo che anticiperà quello in sede di mercato con i blaugrana che sembrano sempre più attratti da Lautaro Martinez, mentre sul versante opposto Conte sogna l'arrivo dell'ex bianconero Vidal. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A-- > clicca qui!

LEGGI ANCHE----> Calciomercato Inter, Zanetti annuncia rinforzi.

LEGGI ANCHE----> Inter, l'apertura di Marotta e la 'chiamata' di Conte: le ultime di CM.IT su Vidal

Calciomercato Inter, futuro Vidal: il commento di Valverde

Oggi in conferenza stampa prima della sfida col Maiorca, ha parlato proprio Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, che ha commentato anche le voci di mercato su Vidal: " Vidal è molto importante per noi. Abbiamo già tanti centrocampisti? Sì e sono tutti importanti per noi. Vidal è un nostro giocatore e siamo contenti di lui. Vedremo se domani giocherà o meno. E quando arriverà il momento del mercato vedremo cosa succederà".

MESSI - "Ritiro? È normale, ha 32 anni e non pensa certo a ritirarsi domattina, però è ovvio che non manchi molto. Quando un calciatore supera i 30 vede quel momento sempre più vicino. Le sue parole non stanno a significare che abbandonerà il calcio oggi o nel giro di un mese".

Infine Valverde ha avuto anche un pensiero per la sfida all'Inter: "Vogliamo vincere, anche se siamo già qualificati è quello il nostro compito".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, svolta per Lautaro Martinez: agenti a Milano per il rinnovo

Inter, dalla Spagna: Vidal la carta per arrivare a Lautaro