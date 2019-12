CALCIOMERCATO MILAN PAULO SOUSA - Il Milan spera che la vittoria di Parma sia stata la svolta della stagione. Domenica a Bologna si potrà capire se i rossoneri stanno davvero uscendo da una crisi che li vede all'undicesimo posto in Serie A, a ben 11 punti dalla quarta piazza che vale la qualificazione in Champions League - che doveva essere l'obiettivo stagionale - e addirittura 20 dall'Inter capolista. Il cambio alla guida tecnica finora è servito a poco: nelle prime sette giornate con Giampaolo in panchina sono stati conquistati 9 punti, mentre nelle successive sette sotto la guida di Pioli ne sono stati raccolti 8.

Un rendimento certamente insufficiente che va migliorato al più presto per evitare altri clamorosi ribaltoni.

Calciomercato Milan, Pioli già in bilico: contatti con Paulo Sousa

Prima della pausa natalizia il Milan dovrà affrontare Bologna, Sassuolo e Atalanta. C'è bisogno di fare bottino pieno o quasi per potersi risollevare e affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Altrimenti non si esclude un altro cambio in panchina. A lanciare la bomba è stato il quotidiano sportivo francese 'L'Equipe', secondo cui ci sarebbero stati dei contatti tra la dirigenza rossonera e Paulo Sousa, tecnico portoghese con un passato in Serie A alla Fiorentina, che tanto bene sta facendo in Ligue 1 con il Bordeaux, attualmente terzo in classifica dietro a Psg e Marsiglia. Staremo a vedere.

