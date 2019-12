INTER ROMA LUKAKU / Rientra subito l'allarme per l'Inter che rischiava di restare col fiato sospeso in vista del big match che stasera apre la 15a giornata di Serie A. A 'San Siro', nel primo anticipo del lungo weekend, arriva la Roma di Fonseca che all'ultimo ha recuperato Edin Dzeko dopo un'influenza che lo ha condizionato durante l'intera settimana, mentre dall'altra parte secondo alcune voci circolate stamattina il tecnico interista Antonio Conte avrebbe richiesto di dover aggiungere un altro grande nome alla già lunga lista di assenti. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

Inter-Roma, febbre Lukaku? Le ultime

Non bastavano infatti gli stop di Barella e Gagliardini dopo quelli di Sensi, Sanchez e Politano (al rientro).

Secondo quanto riferito stamattina da 'Radio Radio' infatti anche l'attaccante Romelu, titolarissimo nello scacchiere nerazzurro e trascinatore fin qui della squadra insieme a Lautaro Martinez, sarebbe stato colpito da una leggeranella notte. Tutto smentito però. Lukaku sta bene ed è a disposizione del tecnico Conte.

Inter-Roma, ultime sulle probabili formazioni

Ed è difficile pensare che Conte possa fare a meno di uno dei suoi trascinatori in questo avvio di stagione. Ecco perché il ballottaggio principale riguarda invece Danilo D'Ambrosio, che ad ora però parte dietro rispetto ad Antonio Candreva e Diego Godin. Nella Roma, invece, Dzeko come detto è pronto e salvo sorprese dell'ultimo minuto sarà lui a guidare l'attacco giallorosso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; R.Lukaku, L.Martinez. All.: Conte.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Lo.Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca.