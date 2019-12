ROMA MILAN SMALLING LUKAKU CORRIERE DELLO SPORT / Non si placano le polemiche attorno alla prima pagina del 'Corriere dello Sport': dopo i messaggi social di Smalling e Lukaku, protagonisti spiacevoli di questo episodio, Roma e Milan hanno comunicato la propria volontà di chiudere le porte dei propri centri d'allenamento ai giornalisti del quotidiano romano.

Ecco il comunicato pubblicato sui siti delle rispettive società: ''Crediamo che tutti i giocatori, i club, i tifosi e i media debbano essere uniti nella lotta contro il razzismo nel mondo del calcio ed è responsabilità di tutti noi essere estremamente precisi nella scelta delle parole e dei messaggi che trasmettiamo. In risposta al titolo "Black Friday" pubblicato oggi dal giornale, la Roma e il Milan hanno deciso di negare al Corriere dello Sport l’accesso ai centri di allenamento per il resto dell'anno e hanno stabilito che i rispettivi giocatori non svolgeranno alcuna attività mediatica con il giornale durante questo periodo. Entrambi i club sono consapevoli che comunque l’articolo di giornale associato al titolo "Black Friday" contenga un messaggio antirazzista ed è questa la ragione per la quale sarà vietato l’accesso al Corriere dello Sport solo fino a gennaio. Restiamo totalmente impegnati nella lotta contro il razzismo. AS Roma e AC Milan''.

