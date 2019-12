CALCIOMERCATO NAGATOMO BOLOGNA SAMPDORIA / A quasi due anni dal suo addio all'Inter, il nome di Yuto Nagatomo torna ad orbitare nel calciomercato di Serie A.

In scadenza a fine stagione con il, il terzino tuttofare giapponese a 33 anni compiuti è ancora in ottima forma e secondo voci che rimbalzano direttamente dalla Turchia accende l'interesse di club italiani.

A riferirlo è il portale 'Aksam', secondo cui il giocatore vorrebbe rimettersi in gioco in Italia e sarebbe stato proposto al Bologna dove gioca già il connazionale Tomiyasu. Secondo il 'Corriere dello Sport', però, gli emiliani al momento non sarebbero particolarmente interessati, mentre l'opzione Sampdoria non è da scartare per l'ex nerazzurro.