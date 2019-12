CALCIOMERCATO INTER LAUTARO / "L'Inter è la mia casa": Lautaro Martinez parla così ai microfoni di 'Sky Sport 24' della sua avventura in nerazzurra. Al seconda campionato in Italia, l'attaccante argentino è esploso con l'arrivo di Conte in panchina ed è ora corteggiato anche da big europee: "L'Inter è la mia casa, trascorro qui gran parte del mio tempo. E' molto importante per me, la gente mi ha dimostrato subito affetto e questo per un calciatore è molto importante. Voglio lavorare e dimostrare con umiltà che sono all'altezza di questa maglia.

Il mio obiettivo è rendere felice la mia famiglia e i tifosi".

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Inter, incredibile Lautaro Martinez: poteva essere della Roma

Obiettivo che in questo periodo è centrato in pieno a suon di gol e vittorie. Ora per l'Inter c'è la delicata sfida contro la Roma ma la preparazione per i nerazzurri non cambia: "Lavoriamo sempre duramente in settimana per affrontare qualsiasi partita. Lavoriamo per dimostrare che siamo l'Inter e vogliamo sempre i tre punti. Questo è il nostro obiettivo e quello di ogni squadra. Ragioniamo gara dopo gara e pensiamo alla prossima partita". Lautaro ha poi continuato: "Conte mi dà grande fiducia, mi ha aiutato a fare un percorso fisico in questa stagione".

TI POTREBBERO ANCHE INTERESSARE:

Calciomercato Inter, Messi non molla Lautaro: la risposta di Marotta

Ultime CM.IT – Inter, Barcellona pazzo di Lautaro. Il ‘Toro’ attende il rinnovo