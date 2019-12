CALCIOMERCATO BRESCIA BALOTELLI CORINI / Nuovo cambio in panchina per il Brescia: l'avventura di Grosso è durata appena tre partite poi Cellino ha richiamato Eugenio Corini che oggi si è ri-presentato in conferenza stampa. Il tecnico delle Rondinelle si è soffermato anche sul caso Balotelli con l'attaccante che non sta dando l'apporto sperato e per il quale si parla anche di un possibile addio già a gennaio.

Per Corini però il futuro del calciatore non è la priorità: "Non pensiamo al futuro di Balotelli: il nostro futuro è rappresentato dalle prossime quattro partite. Dobbiamo rientrare nella corsa salvezza e servono risorse per restare attaccati al campionato: tutta la rosa può esserlo.

Servono segnali, serve non aver paura di niente: senza rischi non può ritrovare lo spirito che ci ha permesso ".

Poi si torna a parlare di Balotelli e la ricetta di Corini è chiara: "Deve giocare per trovare condizione e ruolo. Contro la Fiorentina è rimasto fuori, io progetto i miei giocatori e so quel che devo dire. Con me ha fatto due gol, è sempre pericoloso, ovviamente nella condivisione della fatica può migliorare molto".

