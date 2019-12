CALCIOMERCATO MILAN PIATEK ATLETICO / L'Atletico Madrid è a caccia di un centravanti per gennaio date le precarie condizioni fisiche di Diego Costa, sul quale c'è peraltro il Flamengo fresco di double Libertadores-Brasileirao. A quanto pare Simeone 'guarda' anche in Serie A, nel mirino ci sarebbero infatti Andrea Belotti del Torino e Piatek del Milan.

Calciomercato Milan, Piatek può partire: le ultime

Difficile per i 'Colchoneros' strappare Belotti a Cairo nel bel mezzo della stagione, decisamente più percorribile invece la strada per Piatek in forte crisi da gol.

Appena 3 quelli messi a segno dall'ex Genoa in questo campionato, non a caso il Milan sta provando a ottenere il sì di Zlatan Ibrahimovic

Calciomercato Milan, Piatek all'Atletico: due contropartite sul tavolo

Oggi Piatek può avere una valutazione sui 25-30 milioni di euro, che l'Atletico potrebbe provare ad abbassare del tutto o quasi inserendo nell'operazione una se non addirittura due contropartite tecniche. I giocatori che il club spagnolo può pensare di offrire ai rossoneri sono l'attaccante esterno spagnolo Vitolo (30 anni) e una vecchia conoscenza del nostro campionato, Sime Vrsaljko. Il terzino croato è tornato dopo l'operazione al ginocchio sinistro che ha fatto saltare la sua permanenza all'Inter, la quale aveva la possibilità di riscattarlo - dopo i circa 6 milioni versati per il prestito - nel giugno scorso con 17 milioni di euro. A meno di colpi di scena, però, è impensabile che Boban e Maldini possano dire sì a tale offerta.

