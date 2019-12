CALCIOMERCATO NAPOLI BOGA / Quattro gol in 13 presenze, di cui uno, fantastico, messo a segno in casa della Juventus: Jeremie Boga vive un momento d'oro col Sassuolo e, visti i suoi 22 anni, i rumors di calciomercato sul suo futuro cominciano a farsi insistenti.

Calciomercato Sassuolo, agente Boga: "A gennaio non si muove"

Daniel Boga, agente dell'attaccante, ne ha parlato a 'Radio Punto Nuovo': "Era molto orgoglioso di aver segnato alla Juventus e di aver battuto Buffon, uno dei migliori al mondo".

Il rappresentante dell'ivoriano ha escluso, per lui, un addio imminente al Sassuolo: "Nel calcio tutto può succedere, ma ha iniziato la stagione con i neroverdi e la terminerà con loro. Non pensa ad altro". "Un futuro al Napoli? Perchè no... Si tratta di una grandissima squadra, non lo escludo per il futuro".

