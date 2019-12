PARMA MILAN PIOLI / Felice per la vittoria del suo Milan contro il Parma, Stefano Pioli ha rilasciato alcune parole a fine gara: "Abbiamo tirato in porta più di 25 volte, la squadra era consapevole dell'importanza della gara - le sue parole a 'Sky Sport' - Venivamo da buone prestazioni dove avevamo raccolto poco. Ora è il momento di portare a casa la vittoria. Siamo stati attenti, lucidi e abbiamo portato a casa una vittoria importante. Dobbiamo essere realisti, non aggiustiamo tutto con questa vittoria. Prima di Natale dobbiamo cercare di portare a casa quanti più punti possibili, ma sono soddisfatto della prestazione dei miei giocatori. La qualità e la precisione che avevo chiesto in più frangenti si è vista. Piatek? Leao è entrato bene, adesso abbiamo altri giocatori che possono riempire l'area. A Kris manca il gol, non può essere sorridente. Dobbiamo aiutarlo e lui si deve far aiutare.

Quando vedo giocatori che si allenano bene, concentrati e responsabili non chiudo la porta a nessuno. Le sensazioni mie sono positive da tre o quattro settimane a questa parte. Vedo un gruppo che vuole uscirne, vedo giocatori motivati. Dobbiamo pensare solo alla prossima gara di Bologna". Clicca qui per restare aggiornato.

Inevitabile una domanda su Ibrahimovic: "Ero contento se non c'era questa domanda - dice sorridendo Pioli - Pensiamo alle prossime partite, con la società c'è grande confronto. Vedremo quello che succederà".

