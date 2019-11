CALCIOMERCATO INTER VIDAL / Per l'Inter sogno Vidal non tramonta. Ai microfoni di 'TV3' il centrocampista cileno ha riaperto al possibile addio al Barcellona nel prossimo calciomercato invernale: "Mi piacerebbe essere qui per sempre, ma devo essere obiettivo e vivere giorno per giorno. Se a dicembre, o quando la stagione sarà finita, dovessi capire di non essere importante per il club, allora andrei alla ricerca di una nuova avventura".

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, via dal Real Madrid: aspetta i nerazzurri

Calciomercato Inter, Vidal riapre ma il Barcellona non cede in prestito

L'operazione Vidal, un'alternativa importante per Valverde, resta difficile se non altro perché la società blaugrana - come svelatovi da Calciomercato.it il 7 novembre - si libererebbe del suo cartellino solo a titolo definitivo e di fronte a una proposta da 15 milioni di euro. , lui sì ai margini della formazione allenata da Valverde ma profilo che non 'scalda' né l'Inter né lo stesso Conte. Non è un mistero, il tecnico 'sogna' Vidal per provare a tenere testa fino alla fine alla Juventus per lo scudetto.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, altre due big su Reinier: le ultime di CM.IT

Calciomercato Inter, Marotta chiude a giocatori 'alla Vidal'. Ma Conte e la Champions...

Proprio in bianconero i due hanno vissuto anni intensi e ricchi di successi, Milano potrebbe darne luogo ad altrettanti a patto che i due tornino davvero a lavorare assieme. Al momento, invece, Marotta non sembra disposto a venire incontro alle richieste del Barcellona. Ufficialmente, infatti, l'Ad nerazzurro ha detto che a gennaio non verranno fatti investimenti per giocatori in là con l'età. Vedremo se le intenzioni del club muteranno nelle settimane a venire, magari su spinta di Conte e di altri risultati positivi come la qualificazione agli ottavi di Champions...

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, sgarbo al Milan pagando la clausola

Calciomercato Inter, Messi spinge per Lautaro: la risposta di Suning