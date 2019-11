CALCIOMERCATO INTER REAL MADRID JAMES RODRIGUEZ / James Rodriguez e la Serie A, un amore mai nato che potrebbe sbocciare nei prossimi mesi. Il fantasista colombiano - come raccontato per un'estate intera - è stato il sogno di calciomercato del Napoli. Carlo Ancelotti ha sperato fino all'ultimo di convincere il Real Madrid a cedere il giocatore, senza però riuscirci. James, alle prese con un infortunio al ginocchio sinistro, che lo terrà fuori per qualche partita, resta comunque sul mercato. L'ex Bayern Monaco non è considerato una prima scelta da Zidane, che se ne libererebbe subito, già a gennaio.

L'offerta per andare via, al Real Madrid è arrivata: stando a quanto riporta in Spagna 'ElDesMarque', l'Arsenal sarebbe pronto a mettere sul tavolo ben 42 milioni di euro. Un'offerta importante, che si avvicina parecchio ai 50 richiesti la scorsa estate a Napoli e Atletico Madrid.

I Gunners a gennaio, con un nuovo tecnico alla guida, si muoveranno parecchio sul mercato ma portare il colombiano a Londra non sarà però facile.

Il calciatore - si legge sul portale - vorrebbe aspettare l'estate per cambiare aria. E' convinto, infatti, che la Coppa America potrebbe permettergli di ricevere offerte migliori.

Calciomercato, James aspetta l'Inter

Nella testa di James Rodriguez non ci sarebbe né la PremierLeague né tantomeno l'Arsenal. Il fantasista colombiano sarebbe infatti attratto dalla possibilità di giocare con l'Inter di Antonio Conte. La sua preferenza cadrebbe sui nerazzurri ma anche sul Psg. Idee chiare dunque per James, che aspetta l'estate per sbarcare finalmente in Serie A.

