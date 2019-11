CALCIOMERCATO INTER REINIER / Nonostante non abbia disputato nemmeno un minuto della finale di Coppa Libertadores, Reinier è stato uno dei principali obiettivi dei tanti osservatori di mercato presenti a Lima per assistere a Flamengo-River Plate. Non ancora diciottenne, il giovane attaccante ha realizzato 4 gol e 2 assist in campionato, sfruttando al meglio le occasioni concessegli da Jorge Jesus.

Calciomercato Inter, Ajax e Bayern Monaco fanno sul serio per Reinier

Seguito in Italia anche da Juventus, Milan e Roma, il gioiellino del Fla è finito nei radar dei due club di Madrid, del City e del Psg, ma non solo. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, infatti, c'è da registrare un ritorno di fiamma da parte dell'Ajax, ma anche un nuovo interessamento. Quello del Bayern Monaco che sta studiando diversi giovani sudamericani in vista delle prossime sessioni di mercato.