CHAMPIONS LEAGUE RISULTATI / Tris del Barcellona al Borussia Dortmund nel girone dell'Inter e primo posto matematico nel Gruppo F per i bluagrana. Messi trascina i blaugrana con un gol e due assist, a segno anche Suarez e Griezmann.

Qualificazione, storica, centrata con un turno d'anticipo anche per il, successo importante per l'invece che vola in testa nel proprio raggruppamento e vede gli ottavi.

GRUPPO E

Genk-Salisburgo 1-4: 43' Daka; 45' Minamino; 69' Hee-Chan; 85' Samata (G); 87' Haaland

Liverpool-Napoli 1-1: 21' Mertens; 65' Lovren

Classifica Gruppo E: Liverpool 10 punti; Napoli 9; Salisburgo 7; Genk 1

GRUPPO F

Barcellona-Borussia Dortmund 3-1: 29' Suarez; 33' Messi; 67' Griezmann; 77' Sancho (B)

Slavia Praga-Inter 1-3: 19' e 89' Lautaro Martinez; 37' rig. Soucek (S); 81' Lukaku

Classifica: Barcellona 11 punti; Borussia Dortmund 7; Inter 7; Slavia Praga 2

GRUPPO G

Zenit-Lione 2-0: 42' Dzyuba; 84' Ozdoev

Lipsia-Benfica 2-2: 20' Pizzi 59' Vinicius; 90' e 96' Forsberg (L)

Classifica: Lipsia 10 punti; Zenit e Lione 7; Benfica 4

GRUPPO H

Valencia-Chelsea 2-2: 40' Soler (V); 41' Kovacic; 50' Pulisic; 82' Wass

Lille-Ajax 0-2: 2' Ziyech; 59' Promes

Classifica: Ajax 10 punti; Valencia e Chelsea 8; Lille 1