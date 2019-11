JUVENTUS INFORTUNI DOUGLAS COSTA / La Juventus perde nuovamente Douglas Costa. Ennesimo infortunio per l'attaccante brasiliano nel match di ieri contro l'Atalanta, che entrando nella ripresa ha rimediato un problema muscolare alla coscia che lo costringerà ad uno stop ai box per due settimane. Si ferma nuovamente sul più bello l'ex Bayern e Shakhtar, rientrato soltanto poche settimane fa da un infortunio (nella sfida contro la Fiorentina, ndr) che lo ha tenuto fuori per quasi due mesi.

Per restare aggiornato sul calciomercato e le ultime news Clicca Qui!

LEGGI ANCHE --->Juventus, altro infortunio per Douglas Costa: i tempi di recupero

Juventus, Douglas Costa ancora ko: quanti infortuni in bianconero!

L'ennesimo ko di una carriera finora costellata da tanti problemi di natura fisica per Douglas Costa. Tanto letale in campo con i suoi dribbling e cambi di passo, così fragile e di cristallo fisicamente. Nelle stagioni con la maglia della Juventus (quella attuale è la terza), il nazionale verdeoro ha collezionato sei infortuni saltando in totale ben 35 partite della squadra bianconera.

Un giocatore per questo motivo difficile da gestire, conprima e Sarri adesso che lo hanno utilizzato con parsimonia e soprattutto a gara in corso.

LEGGI ANCHE ---> Champions League, Lokomotiv-Juventus 1-2: Douglas Costa, gol qualificazione

Calciomercato Juventus, Mourinho non perde di vista Douglas Costa

Douglas Costa ha dimostrato di essere un giocatore decisivo e fondamentale per la Juve quando in condizione, come dimostra ad esempio lo splendido gol nel recupero realizzato a Mosca contro la Lokomotiv. I numerosi stop lasciano però delle perplessità sul futuro a Torino, con la mancanza di continuità del 29enne mancino che potrebbe indurre la dirigenza campione d'Italia a valutarne la cessione in caso di offerte soddisfacenti per il suo cartellino. Douglas ha diversi estimatori soprattutto in Premier League, con il Manchester United che a più riprese ha provato l'affondo. Il numero 11 piace in particolare a José Mourinho, che dopo le avances alla guida dei 'Red Devils' potrebbe tornare prepotentemente alla carica per portarlo al Tottenham. Intanto la Juventus e Sarri aspettano - per l'ennesima volta - il ritorno in campo del 'Flash' brasiliano…

FOTO-VIDEO CM.IT - Juventus, Douglas Costa incontra i tifosi in attesa dell'Atalanta

Juventus, magia da numero dieci: Douglas Costa 'nuova' arma di Sarri

Calciomercato, Mourinho spaventa le big: assalto ai gioielli della Serie A