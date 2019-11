VERONA FIORENTINA BENTEGODI / La decisione era stata presa dopo gli insulti razzisti rivolti a Mario Balotelli, ma ora è stata sospesa. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale della Figc, in merito al ricorso presentato dal Verona sulla chiusura del settore Poltrone Est dello stadio Bentegodi in occasione del match tra gli scaligeri e la Fiorentina, ha disposto un supplemento istruttorio e nelle more ha sospeso la sanzione.

Verona-Fiorentina, il comunicato gialloblù

"E’ un provvedimento che ci soddisfa: siamo riusciti con grande impegno e determinazione, in un momento molto delicato, ad evidenziare all’Organo Giudicante le varie incongruenze emerse dall’analisi degli atti ufficiali di gara, ora meritevoli di approfondimento, soprattutto in merito all’assoluta ingiustizia di colpevolizzare un intero settore" commenta nel comunicato ufficiale apparso sul sito del club veneto il Direttore Operativo veronese Francesco Barresi.

Prosegue la società veneta: "Attendiamo ora fiduciosi l’esito del supplemento di indagine, auspicando naturalmente una definitiva decisione favorevole e, in ogni caso, equa per il Club e per la nostra tifoseria, anche alla luce della valutazione della giustizia sportiva, in casi analoghi, durante la corrente stagione sportiva. L'Hellas Verona continuerà quindi a collaborare con tutte le autorità competenti affinché, al Bentegodi come in trasferta, venga seguito un comportamento corretto e rispettoso dei principi e dei valori etici e morali, cui il club si ispira da sempre. Il tutto a tutela anche di chi, e sono davvero tanti, ci segue e tifa con grande passione e correttezza. Aspettiamo tutti i nostri tifosi domenica allo stadio con il sostegno aggiuntivo di quasi mille bambini del Progetto Scuola, come già avvenuto in precedenti occasioni. Questi piccoli tifosi saranno presenti con striscioni e slogan contro ogni discriminazione".

