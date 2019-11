CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI POCHETTINO ITALIA / Dopo cinque stagioni termina l'avventura sulla panchina del Tottenham di Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino è stato esonerato in serata con un comunicato apparso sul sito ufficiale degli Spurs. La separazione era nell'aria ormai da tempo: i risultati negativi in Premier League hanno spinto il club inglese a prendere l'importante decisione. Il Tottenham si trova infatti al 14esimo posto in classifica con soli 14 punti, a sei punti dalla zona retrocessione e a undici dal quarto posto che vale la Champions League. Competizione quest'ultima che ha lasciato l'amaro in bocca a tutti i sostenitori degli Spurs. Il Tottenham ha, infatti, raggiunto la finale per poi perdere contro il Liverpool. Un risultato comunque storico quello degli Spurs che ha messo sotto i riflettori proprio Mauricio Pochettino.

Il tecnico argentino la scorsa estate è stato tra i nomi fatti per la panchina della Juventus ma le difficoltà legate al contratto con il Tottenham hanno rallentato la trattativa.

Difficilmente Mauricio Pochettino resterà senza panchina per molto tempo. Una pista che va monitorata con attenzione è certamente quella legata al RealMadrid.

La posizione di Zidane non è saldissima nonostante un importante contratto e il profilo del classe 1972 è sempre piaciuto e non è escluso che adesso torni in cima alla lista di Florentino

Calciomercato, dal Milan al Napoli: idea Serie A

Pochettino, di origine piemontese, però non ha mai chiuso ad un approdo in Italia. Difficile, però, che possa esserci la Juventus nel suo futuro, almeno nell'immediato. Maurizio Sarri sta convincendo la dirigenza bianconera e salvo clamorosi colpi di scena, da escludere al momento, resterà ancora alla guida degli attuali campioni d'Italia anche la prossima stagione.

In Serie A però potrebbe esserci posto in altre due panchine prestigiose: l'avventura di Carlo Ancelotti al Napoli è ai titoli di coda e De Laurentiis ha dato prova nel tempo di puntare su tecnico internazionali. Altra panchina che potrebbe stuzzicare Pochettino è quella del Milan che in estate è pronto all'ennesima rivoluzione e il suo profilo potrebbe essere quello giusto.

