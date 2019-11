CALCIOMERCATO INTER POLITANO PINAMONTI / La caccia al vice Lukaku è uno dei punti cardini del calciomercato invernale dell'Inter: Antonio Conte ha bisogno di un attaccante che possa far rifiatare il belga o comunque dargli il cambio quando le condizioni lo richiedono. Con il ko di Sanchez e Politano ancora fermo per un problema alla caviglia, ma comunque non in linea con le esigente dell'attaccante nerazzurro, Marotta si sta muovendo per garantire una alternativa ad un parco attaccante che dietro la coppia centrale vede al momento solo il baby Esposito. Proprio un altro talento cresciuto nelle giovanili della Beneamata potrebbe essere il profilo giusto per l'Inter: è Andrea Pinamonti, 20 anni, acquistato quest'estate dal Genoa per 18 milioni di euro. Come riferisce il 'Secolo XIX', in Liguria potrebbe finire lo stesso Politano, nell'ambito di uno scambio che potrebbe andare in scena nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE --->

Calciomercato Inter, vice Lukaku: Giroud resta prima scelta

Certo Pinamonti, per quanto abbia un po' più di esperienza di Esposito, non è il profilo di calciatore che si sposa alla perfezione con le richieste di Conte che vuole calciatori pronti subito alla causa per provare l'assalto alla Juventus.

Caratteristiche che avrebbe, invece,, in uscita dal Chelsea: proprio il francese sembrerebbe essere al momento la prima scelta dell'Inter: in scadenza di contratto a fine anno e fuori dai piani di, l'ex Arsenal potrebbe arrivare senza un eccessivo esborso per il cartellino anche se alla voce ingaggio le richieste sarebbero decisamente più alte rispetto a Pinamonti.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Inter, futuro Giroud: assist da Deschamps

Calciomercato Inter, caccia all'attaccante: i dettagli

Certo l'intenzione di Marotta è di regalare il prima possibile il rinforzo in attacco a Conte: l'ideale sarebbe poter contare sul nuovo bomber già alla ripresa del campionato dopo la pausa invernale prevista per il 5 gennaio. Giroud, Pinamonti e un altro nome, l'Inter vuole rendere più lungo il suo attacco e punta ad accontentare il proprio tecnico il prima possibile.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, inserimento dell'ultim'ora per Giroud

Calciomercato Inter, torna a casa: ecco il vice Lukaku

Italia, Mancini lancia Pinamonti: "E' il futuro". E scommette su una 'sorpresa'