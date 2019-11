Calciomercato Inter, retroscena sulla partenza di Nainggolan

CALCIOMERCATO INTER RETROSCENA NAINGGOLAN/ Radja Nainggolan è arrivato all'Inter nella finestra estiva di calciomercato del 2018. Il centrocampista belga è approdato in nerazzurro dalla Roma, ma fra infortuni e qualche intemperanza disciplinare non ha convinto al 100% con la maglia della Beneamata.

Con l'arrivo a Milano di Antonio Conte, successore di Luciano Spalletti in panchina, la situazione si è rovesciata.

Nainggolan è finito sulla lista dei partenti nonostante sia suo il gol Champions contro l'Empoli di Aurelioall'ultima giornata dello scorso campionato.

Intervenuto ai microfoni di 'Italia Sera', Fernando Orsi, ex vice allenatore dell'Inter, ha voluto dire la sua sul trasferimento in Sardegna del Ninja, al momento in stato di grazia sotto la guida tecnica di Rolando Maran: "La decisione di lasciar andare Nainggolan non è stata presa da Antonio Conte, ma dalla società nerazzurra. Il giocatore belga è un ottimo centrocampista". L'ex Roma è in prestito al Cagliari e sta trascinando il Casteddu in questo autunno di campionato.

