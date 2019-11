CALCIOMERCATO MILAN ANCELOTTI ALLEGRI SPALLETTI NAPOLI / Al termine della pausa per le nazionali, in campionato, subito uno scontro decisivo, tra due squadre che vivono un momento molto negativo e i cui destini possono intrecciarsi. Milan e Napoli sono in crisi e decisamente lontane dalle posizioni auspicate all'inizio della stagione. I rossoneri sono già passati attraverso un cambio di allenatore, con l'esonero di Giampaolo, ma l'arrivo di Pioli non ha portato la svolta. Il nuovo tecnico gode comunque della stima dell'ambiente, ma gli scenari per il calciomercato futuro sono già in movimento, anche per la panchina azzurra, dove Ancelotti assai difficilmente sarà riconfermato.

Calciomercato Milan, Ancelotti ma non solo

'Tuttosport' sviluppa la notizia anticipata ieri dell'interessamento del Milan al ritorno di Ancelotti. Il ritorno del tecnico di Reggiolo è caldeggiato da Maldini, anche se le valutazioni saranno fatte al termine della stagione, per capire quale sarà l'esito dell'avventura di Pioli.

Ancelotti sarebbe un tecnico di prim'ordine cui affidare la panchina, non ha mai spezzato il legame profondo con il club rossonero e per i tifosi sarebbe garanzia di investimenti, anche se la squadra difficilmente sarebbe competitiva da subito per vincere, visti i paletti del Fair Play Finanziario e il nuovo settlementi agreement in arrivo con la. In realtà, si profila una corsa a tre se Pioli non dovesse riuscire a centrare l'obiettivo, difficile, del ritorno in Champions. Alternative di livello porterebbero a Massimiliano, altro grande ex, oppure a Luciano, anche se nel caso dei due toscani bisognerebbe poi capire se saranno ancora liberi in primavera o avranno già trovato altre sistemazioni.

Calciomercato Napoli, Ancelotti sempre più in bilico

La posizione di Ancelotti al Napoli, come detto, è fortemente a rischio. De Laurentiis per ora ha confermato Ancelotti, ma il futuro, anche nell'immediato, può dipendere dai risultati delle sfide contro Milan e Liverpool, fondamentali per campionato e Champions League. Situazione esplosiva, al momento, nella società e nello spogliatoio azzurri, l'allenatore può essere il primo a farne le spese. Anche dovesse risollevare gli esiti della stagione, la conferma nella prossima annata sembra un'eventualità decisamente da escludere. Si parlava di intrecci tra gli azzurri e il Milan. In caso di esonero a stagione in corso, il Napoli punterebbe su Gattuso.

