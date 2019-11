CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI FIORENTINA SERIE A/ Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', Alessandro Florenzi, duttile esterno della Roma di Paulo Fonseca, potrebbe vestire la maglia della Fiorentina nella finestra di calciomercato invernale. L'ex giocatore del Crotone infatti vorrebbe giocare l'Europeo itinerante del 2020 alla corte di Roberto Mancini, ma per strappare la convocazione ha bisogno di continuità in campo, che attualmente non sta trovando con la maglia della Roma.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Florenzi non è in cima ai pensieri di Paulo Fonseca che, nelle ultime uscite, gli ha preferito Davide Santon ed il giovane turco Cetin. Ora ci sarebbe la Fiorentina che, recentemente, avrebbe avviato i contatti per il numero 24 del club capitolino, così come il Lione.

