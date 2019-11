CALCIOMERCATO MILAN FIORENTINA RODRIGUEZ BORINI / Ai margini del progetto tecnico di Marco Giampaolo prima e Stefano Pioli poi, Fabio Borini e Ricardo Rodriguez potrebbero cambiare aria durante il calciomercato di gennaio.

Ilè pronto ad ascoltare offerte e nelle ultime ore si parla anche di alcune ipotesi italiane. Secondo 'La Nazione', infatti, i due calciatori rossoneri sono finiti nel mirino della. Il club viola cerca rinforzi sulle fasce, sia in difesa sia in attacco e nelle prossime settimane potrebbe sondare il terreno con la dirigenza rossonera anche in vista di un eventuale prestito.