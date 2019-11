Arsenal, Emery annuncia il nuovo capitano dopo il caos Xhaka

ARSENAL CAPITANO AUBAMEYANG / Dopo il caos che ha investito Granit Xhaka, l'Arsenal ha dovuto scegliere un nuovo capitano per questa stagione. A vestire i gradi sarà, quindi, Pierre-Emerick Aubameyang, che è alla sua terza stagione tra i gunners ed ha segnato, finora 48 gol in 73 presenze.

L'allenatore del club ingleseanche lui a rischio visti gli ultimi risultati, ha spiegato così la sua decisione: "È la prima scelta perché ha esperienza ed è rispettato nello spogliatoio. L'anno scorso è stato capocanniere in Premier, so che avrà tempo per abituarsi a questa responsabilità ma lo sosterremo. Ha fatto un passo avanti per prendersi quest'impegno".

