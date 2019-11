JUVENTUS MILAN FORMAZIONE SARRI / Maurizio Sarri non ha ancora deciso l'undici della Juventus che scenderà domani in campo contro il Milan. Qualche nodo da sciogliere per l'allenatore bianconero, ad iniziare dall'impiego di Cristiano Ronaldo alle prese con un fastidio al ginocchio. Decisivi per CR7 saranno l'allenamento di oggi pomeriggio e la rifinitura di domattina alla Continassa, così come per de Ligt anche se per l'olandese ci sarebbe più fiducia.

Ronaldo potrebbe così partire inizialmente dalla panchina per non rischiare, con Dybala che andrebbe ad affiancare Higuain nel tandem d'attacco.

In difesa invece, insieme a capitani, spazio a(favorito su Demiral) se de Ligt non dovesse recuperare al 100% dall'infortunio alla caviglia. In medianapotrebbe spuntarla su, mentre rispetto alla trasferta di Mosca con la Lokomotiv rientrerà dal 1'. Sulla trequarti è ballottaggio tra, con l'italiano leggermente favorito., match-winner in Champions, potrebbe avere spazio a gara in corso.

Juventus, la probabile formazione anti-Milan (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Dybala (Ronaldo).

