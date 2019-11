CALCIOMERCATO INTER VIDAL BARCELLONA CONTE - Antonio Conte lo ha espresso a più riprese pubblicamente: a gennaio si aspetta rinforzi importanti per la sua Inter. E i nomi che circolano sono i 'soliti': Matteo Darmian per le fasce, Ivan Rakitic, Rodrigo de Paul (ma l'Udinese fa muro) e Arturo Vidal per il centrocampo e un vice Lukaku (Lasagna dell'Udinese e Petagna della Spal gli indiziati). Per quanto riguarda Vidal, 32enne centrocampista del Barcellona, sembra essere lui il preferito di Conte, che lo ha già avuto alle sue dipendenze alla Juventus.

Le condizioni dell'affare, però, sono chiare: come già riportato dalla nostra redazione, la valutazione del suo cartellino è di 15 milioni di euro (contratto in scadenza nel 2021), ma secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , la volontà dei catalani è quella di cedere il calciatore a titolo definitivo. Allo stato attuale, non si registrano aperture del Barça alla possibilità di una cessione in prestito, con diritto o obbligo di riscatto, del 'Guerriero'. Senza dimenticare che il tecnico Ernesto, lascerebbe partire volentieri Rakitic e non Vidal, sul quale punta decisamente di più, soprattutto in quest'ultimo periodo. Questo potrebbe complicare le cose, ma da qui ale cose potrebbero cambiare. Vi terremo aggiornati.

