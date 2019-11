ATALANTA MANCHESTER CITY GUARDIOLA INTERVISTA / Il Manchester City, pur con qualche apprensione, riesce a strappare 1 punto in casa dell'Atalanta e si avvicina sensibilmente alla qualificazione agli ottavi di Champions League. Pep Guardiola ha parlato al termine del match ai microfoni di 'Sky Sport', soffermandosi anche sul suo futuro in Italia.

ROSSO - "Un po’ di paura è subentrata con Walker in porta, ma abbiamo reagito bene e loro hanno fatto un solo punto. Ilicic ha fatto bene a lasciare la gamba. Sì, è vero che avrebbe dovuto dribblare e andare in porta. Non c’è dubbio sul rosso, lì Ilicic doveva decidere in una frazione di secondo.

L’è stata molto brava a giocare con aggressività e noi meno a portare subito il pallone fuori. Alla fine è un risultato molto buono, sapete l’Atalanta cosa è capace di fare. All’inizio hanno fatto un solo tiro, è difficile giocare contro di loro, sono grintosi. Bisogna essere cattivi davanti e dietro, dovevamo chiuderla nel primo tempo, ma a volte è un bene non vincere tutte le partite".

EDERSON - "Perché ho sostituto Ederson? Perché era infortunato alla gamba. Ho fatto tante c****te nella mia vita di allenatore, ma mai cambiare un allenatore quando stava giocando. Non si sottovaluta nessuno in questa competizione, è impossibile sottovalutare l’Atalanta e voi la conoscete meglio di me. Fare 4 punti con loro è un grande successo per noi".