CALCIOMERCATO GENOA BEN ARFA YOUNES / La dirigenza del Genoa è già al lavoro per programmare la finestra invernale di mercato e per cercare di rafforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta.

Secondo quanto riportato da 'Il Secolo XIX', proprio l'allenatore italo-brasiliano potrebbe rappresentare un fattore decisivo per cercare di arrivare allo svincolato Hatem Ben Arfa che conosce molto bene Thiago Motta, avendoci giocato due stagioni assieme al Paris Saint-Germain.

In Francia si parla di un accordo vicino con il Nantes, il Genoa monitora la situazione ed è pronta ad inserirsi. L'alternativa è il napoletano Amin Younes. L'olandese non trova spazio e a gennaio potrebbe lasciare Napoli in prestito, qui potrebbe essere decisivo invece Schone, suo compagno ai tempi della Ajax.