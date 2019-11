BORUSSIA DORTMUND INTER CONTE / Se in campionato l'Inter continua l'inseguimento ravvicinato alla Juventus, in Champions i nerazzurri sono al bivio con il match in casa del Borussia Dortmund che potrebbe trasformarsi in uno spartiacque decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale. Anche di questo parla Antonio Conte nella consueta conferenza stampa della vigilia: Calciomercato.it ha seguito per voi le sue dichiarazioni, che entrano in primo piano tra le ultimissime news sull'Inter, disponibili cliccando qui.

ASPETTATIVE - "Partita importante: noi e il Borussia siamo a 4 punti in classifica con il Barcellona che ha ipotecato già un posto. Noi siamo stati bravi a vincere la partita a San Siro, dobbiamo essere consapevoli delle difficoltà che ci saranno domani. Affronteremo una squadra forte, collaudata, che fa la Champions da anni: dobbiamo fare attenzione, è una gara importante, sappiamo che situazione ambientale troveremo. E' importante giocare una gara con personalità, veniamo qui a giocarci la partita, è uno step di crescita. Penso che si faccia giocandocela, facendo quello che abbiamo preparato, abbiamo studiato, poi che vinca il migliore".

SENSI - "E' il terzo allenamento che ha fatto con noi, il primo lo aveva fatto alla vigilia del Bologna. E' un giocatore a disposizione, recuperato: faremo delle valutazioni insieme allo staff per capire come è meglio utilizzarlo, se dall'inizio, quanto, se durante la partita.

Faremo valutazioni per il bene della squadra".

MATURITA' PER NON RIPETERE ERRORE SCORSO ANNO - "Quando parlavo di step di crescita, facevo riferimento anche alla mentalità. Se sarà partita difensiva, sarà perché il Borussia Dortmund sarà bravo a costringerci a difendere. La nostra voglia deve essere di giocare allo stesso modo in casa e in trasferta. Noi veniamo con la voglia di giocarci la nostra partita, conoscendo pregi e difetti: stiamo lavorando, chi si aspetta una partita difensiva sta su una strada sbagliata. I nostri calciatori devono essere bravi dei momenti di sofferenza, poi nella fase di possesso sappiamo cosa fare e quando fare. Veniamo qui per fare un ulteriore step, come fatto a Barcellona".

SEMPRE IN GOL - "Antonio può testimoniare qual è la nostra idea: fare sempre gol, creare situazioni per fare gol. Non siamo una squadra brava a difendere, non abbiamo grandi giocatori di ripartenza, non ci sono velocisti. Siamo una squadra con qualità che attraverso la fase di possesso crea delle opportunità per fare gol. La nostra mentalità è quella di fare male all'avversario, di andare in verticale: andiamo fin troppo in verticale, a volte tenere un po' il possesso può servire a rifiatare, invece andiamo subito in verticale. Fino ad esso qualche cosa c'è riuscita".

RENDIMENTO - "Sicuramente stiamo arrivando alla fine di un altro mini ciclo di sette partite, incrocio le dite perché nell'altro mini-ciclo la sesta e la settimana furono due sconfitte, anche se con due buone prestazioni. Sapete che la Champions dà stimoli, è andrenalina, anche nel caso in cui qualche serbatoio fosse meno peno. Abbiamo lavorato per essere pronti".

D'AMBROSIO E ASAMOAH - "Non sono disponibili per la partita di domani".

