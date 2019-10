NAPOLI ATALANTA DE LAURENTIIS / Furia De Laurentiis negli spogliatoi dopo Napoli-Atalanta per il contatto Llorente-Kjaer che Manganiello ha giudicato non da calcio di rigore: "Questi ci hanno rotto le scatole perché hanno loro la responsabilità di mettere in chiarezza le cose. Non è rigore, perfetto: ma vallo a rivedere al Var ma anche per la soddisfazione dei tifosi, siamo 80 milioni di napoletani nel mondo che stanno guardando: per lo meno vallo a vedere.

Ma chi hanno mandato".

Successivamente a 'Sky' il patron azzurro ha continuato: "Il problema non è se c'è o non c'è il rigore, ma io non credo che Rizzoli e Nicchi svolgano al meglio il loro lavoro. De Laurentiis come tutti gli altri presidenti della Serie A, che finanzia il calcio italiano e gli arbitri, ha il diritto di essere ascoltato. A velocità normale quello è rigore tutta la vita ma più importante ancora sarebbe stato vedere al VAR come sono andate le cose. Poi si possono accettare tutte le decisioni, ma questa intoccabilità di Rizzoli e Nicchi ci ha stancato. Buttare fuori Ancelotti è una cafonata, fossi in lui me ne andrei dall'Italia".