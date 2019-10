CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Gabigol è tornato ad essere devastante nel Flamengo e il club mengão non ha dubbi: farà di tutto per trattenerlo a Rio a titolo definitivo. La trattativa con l’Inter è partita e potrebbe portare nelle casse nerazzurre oltre 20 milioni di euro. Il presidente della squadra rubro-negra, Rodolfo Landim, ha confermato le indiscrezioni in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it: “Per il momento non ci sono novità, ma la nostra direzione sportiva sta trattando con l’Inter: le negoziazioni sono in una fase preliminare”.

Il Flamengo, quindi, ha intenzione di acquistarlo a titolo definitivo.

"Sì, certo.

Qui con noi sta facendo benissimo".

Crede che l’accordo sia possibile nelle prossime settimane?

"Siamo in contatto costante da qualche settimana, non so se al momento ci sia un appuntamento definito per chiudere, ma ne stiamo parlando".

Ben 30 gol in 37 presenze: Gabigol in Brasile è tornato fenomenale. Come si spiega la differenza di rendimento rispetto alla sua avventura italiana?

"Non saprei, credo ci siano molteplici ragioni. Non è facile adattarsi a un paese nuovo, a una lingua che non conosci, a dei costumi diversi… Qui lui è felicissimo".

A suo avviso, quindi, la scelta migliore per la sua carriera sarebbe restare al Flamengo?

"Beh, credo proprio di sì (ride, ndr). Lo vedo contento di vestire la nostra maglia: con noi ha trovato una straordinaria continuità di rendimento".

