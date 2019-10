CALCIOMERCATO MILAN MUSTAFI MANDZUKIC / Cercarsi esperienza. Il Milan sta affondando inesorabilmente con i suoi giovani e dovrà correre ai ripari a gennaio per salvare il salvabile. La squadra di Stefano Pioli ha bisogno di carattere e proprio per questo si guarderà a calciatori d'esperienza durante il prossimo calciomercato. Ipotesi questa che oggi Gazidis non ha escluso. Investire per il Milan però non sarà per nulla facile: Maldini, Boban e Massara dovranno essere bravi a cogliere l'occasione giusta.

In attacco, ad esempio, sono diversi gli uomini scontenti nelle loro attuali squadre: il primo nome in cima alla lista è quello di Mariofuori dai piani della Juventus, ma attenzione al mercato inglese e soprattutto in casa, dovepotrebbero liberarsi a gennaio a poco.

Anche negli altri reparti serve esperienza e sempre dalla Premier League potrebbe arrivare l'opportunità giusta: nell'Arsenal, ad esempio, Mustafi non gioca mai. Il calciatore tedesco conosce già il nostro campionato e avrebbe certamente la possibilità di ambientarsi molto prima rispetto ad altri. A centrocampo attenzione al nome di Lallana, che non trova più spazio al Liverpool.