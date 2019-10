Milan, la decisione del Barcellona su Alena

CALCIOMERCATO MILAN ALENA / Considerato tra i migliori talenti usciti dalla cantera negli ultimi anni, Carles Alena fin qui non sta trovando spazio nel Barcellona di Ernesto Valverde e rischia di rallentare il proprio processo di crescita.

Per questo motivo, dopo settimane di riflessioni, la dirigenza blaugrana secondo il quotidiano 'Sport' avrebbe deciso di farlo partire con la formula del prestito secco durante la finestra di gennaio per farlo crescere con continuità e poi riportarlo alla base. Il Milan era stato segnalato come club interessato allo spagnolo, ma i catalani preferirebbero cedere il classe '98 nella Liga, dove Betis, Getafe, Celta Vigo e Granada si sono già mosse.