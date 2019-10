Genoa-Brescia, Corini: "Complimenti ai rossoblù, ma quel fallo su Romulo..."

GENOA BRESCIA CORINI / Eugenio Corini, tecnico del Brescia, ha commentato la sconfitta col Genoa ai microfoni di 'DAZN': "Abbiamo perso l'occasione per chiudere la partita, poi c'era una situazione con Romulo che non ho capito se fosse fallo dentro o fuori area. In seguito il Genoa è stato bravo a ribaltarla: un peccato, perché per 70 minuti avevamo giocato con ordine e qualità, ma è andata male".

GARA - "Nel primo tempo abbiamo subito solo un'occasione da gol, nella ripresa qualcosa in più.

Devo poi ammettere che i tre gol rossoblù sono stati molto belli, bisogna dar merito alla qualità dei nostri avversari".

BALOTELLI - "C'è un percorso da fare, l'atteggiamento del calciatore è quello giusto, e questo è fondamentale. Sono sicuro che arriveremo a farlo migliorare".

PUNIZIONI - "Mario ha una storia importante da questo punto di vista, Tonali può diventare forte anche in questo fondamentale, potrebbe iniziare a far gol anche in quel modo".

TORREGROSSA - "È stato fondamentale per noi, speriamo che lo sia anche quest'anno, vogliamo attendere che rientri bene dal suo infortunio. Sarà un campionato lungo e difficile".

