CALCIOMERCATO INTER ESPOSITO MAROTTA RINNOVO CONTRATTO - Mentre si continua a discutere della polemica post partita che si è creata dopo un'uscita di Fabio Capello su Zaniolo (e la conseguente risposta della madre su Instagram), durante l'intervista a fine match, si parla moltissimo di Sebastiano Esposito.

Protagonista ieri incontro il, subentrato a Romelu, il 17enne attaccante è stato bloccato dall'allenatore Antonio, che ha deciso di non mandarlo alcon l'Italia, dopo l'infortunio di Alexis. Già in estate, Conte ha tessuto le lodi del prodotto del vivaio nerazzurro e adesso potrebbe aprirsi a breve un altro fronte, quello del prolungamento contrattuale. L'attuale accordo è in scadenza nel 2022 ed è facile pensare che l'amministratore delegato, Beppe, abbia intenzione di blindare il talentuoso calciatore in breve tempo, discutendo col suo entourage di un eventuale nuovo accordo con termini diversi. Nel frattempo, Esposito continua a stupire e, con ogni probabilità, verrà utilizzato con maggiore continuità nei prossimi impegni stagionali.