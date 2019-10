Milan e Napoli, nuova insidia per Alena

MILAN NAPOLI ALENA / Il calciomercato di gennaio ruota molto attorno alle decisioni del Barcellona che ha in rosa tanti giocatori che fanno gola a molti club europei e che durante la finestra invernale potrebbero essere ceduti perché poco utilizzati dal tecnico Ernesto Valverde. Tra questi spicca sicuramente il nome di Ivan Rakitic, sogno anche delle big italiane come Inter, Juventus e Milan che attendono sviluppi pronte ad entrare in scena.

Ma non solo.

Un altro nome interessante da tenere d'occhio è quello di Carles Alena, centrocampista classe '98 prodotto della cantera blaugrana che fin qui ha collezionato solo 45' in campo. Troppo poco per un calciatore che ha prospettive molto importanti e che dunque si sta guardando attorno. Negli ultimi giorni Milan e Napoli sono state accostate al nuovo gioiello blaugrana, anche se non mancano le insidie per le italiane. Il 'Mundo Deportivo' parla del Betis che lo aveva tentato anche in estate, ma l'opzione più calda conduce al Tottenham che, scrive il quotidiano catalano, lo avrebbe individuato come potenziale erede di Christian Eriksen destinato all'addio se non a gennaio, al più tardi in estate.