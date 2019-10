CALCIOMERCATO MILAN KEAN / Come noto, il Milan targato Elliott non ha nei piani spese 'pazze' in sede di campagna acquisti. L'obiettivo erano, sono e saranno giovani talenti da prendere a poco e vendere successivamente a tanto per realizzare sostanziose plusvalenze. In tale ottica non è fantamercato ipotizzare un ritorno, l'estate prossima ma non si può escludere già a gennaio (il ragazzo può 'spingere' in chiave Euro2020), su un vecchio obiettivo: Moise Kean.

Il classe 2000 sta faticando a trovare spazio nell', dove è approdato l'estate scorsa per 27 milioni di euro più 3 di bonus: fin qui il 'millennial' ha collezionato 358' non andando mai a segno. Gli ostacoli all'operazione sarebbero essenzialmente due: il primo lo stesso club inglese, che eventualmente non vorrà privarsene o comunque cederlo perdendoci dei soldi. Non impossibile da percorrere, tuttavia, la strada del prestito oneroso con diritto; il secondo la, che come da accordi ha la possibilità di riprenderselo pareggiando l'offerta. Ma tra i bianconeri e il Milan i rapporti sono più che ottimi - si parla di un possibile affare Mandzukic a gennaio . E occhio a... - quindi il rischio 'guerra' potrebbe evaporare subito.