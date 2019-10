JUVENTUS INFORTUNATI / Si ricompone la rosa della Juventus con il ritorno di quasi tutti i Nazionali: Sarri ha ritrovato oggi tutti i calciatori andati via per giocare i match internazionali, eccezion fatta per Bentancur e per Pjanic (un giorno di permesso per lui).

In vista della ripresa del campionato che vedrà i bianconeri affrontare il Bologna di Mihajlovic all'Allianz Stadium, sono ormai guariti: allenamento con il gruppo per tutti e tre con il gallese che ha lavorato con i compagni soltanto in parte. Ancora seduta personalizzata invece per: difficile per entrambi essere a disposizione per il match di campionato, mentre qualche speranza in più c'è in vista della sfida di Champions che vedrà la Juve affrontare laa Torino.

Ultime sulla Juventus: clicca qui!