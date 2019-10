CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI BARCELLONA RAKITIC ALENA / Non trova spazio il giovane CarlesAlena con la maglia del Barcellona. Il centrocampista che ha già una valutazione di 30 milioni di euro è pronto a lasciare i blaugrana già nella sessione invernale. Sono lui e Rakitc - come riporta 'Mundo Deportivo' - i calciatori maggiormente indiziati a fare le valigie per giocare con maggiore continuità.

E' noto l'interesse da parte diper il centrocampista croato ma la concorrenza è davvero importante. In tanti vogliono Rakitic. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Sarebbe certamente più facile, invece, portare in Italia Alena: il classe 1998 è stato accostato alma occhio anche ai rossoneri sempre attenti alle giovane promesse.