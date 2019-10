Milan, un terzino a gennaio: stop Aurier, ritorno di fiamma in Francia

MILAN AURIER CELIK / Adesso la palla passa a Stefano Pioli. Toccherà al nuovo tecnico rimettere in carreggiata il MIlan e riuscire lì dove ha fallito Giampaolo, ovvero ad integrare i nuovi arrivati dell'estate con i vecchi volti di Milanello. Poi, per gennaio, Maldini e Boban si faranno trovare pronti, intenzionati a puntellare la rosa per la volata finale.

Ed una delle principali lacune in organico sarebbe già stata individuata, con i primi movimenti di calciomercato che cominciano a registrarsi.

Con Calabria in calo e Conti che non dà garanzie dopo gli infortuni, il Milan si starebbe dunque muovendo per portare a Milano già a gennaio un nuovo terzino destro. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' infatti il club rossonero si è visto però chiudere in faccia le porte dal Tottenham sul fronte Serge Aurier. Gli 'Spurs' sono partiti malissimo in questa stagione ed escludono la possibilità di privarsi di un elemento che dopo la partenza di Trippier, sulla carta, è il titolare sulla fascia. Ecco perché, riporta il quotidiano torinese, in casa rossonera i riflettori si sono riaccesi su un vecchio obiettivo: Mehmet Zeki Celik, laterale destro classe '97 in forza al Lille con cui la proprietà vanta ottimi rapporti, come sottolinea anche l'affare Rafael Leao. Partito forte anche in questa stagione, il turco era già stato seguito la passata stagione e la finestra di gennaio potrebbe essere quella buona per l'approdo in Serie A.