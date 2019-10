CALCIOMERCATO MILAN OSIMHEN LEAO / Il Milan e il Lille questa estate hanno chiuso un doppio affare che ha portato in rossonero Leao e in Francia il difensore Tiago Djalo. Nei prossimi mesi le due squadra potrebbero tornare a lavorare in sinergia, anche grazie ad Elliott, che resta in orbita Lille. Il colpo Leao con il passare del tempo si sta rivelando sempre più azzeccato: le potenzialità dell'attaccante portoghese sono enormi e tutti in casa Milan sono sempre più convinti di aver fatto un grande affare. Ora in Francia a stupire è Victor Osimhen.

Il nigeriano, accostato in estate proprio ai rossoneri, è stato preso per sostituire Leao e: il calciatore classe 1998 è partito alla grande con sette gol in nove partite in Ligue 1.

Osimhen ha davvero tutte le caratteristiche per il nuovo Milan targato Maldini-Gazidis-Boban-Massara: è giovane, non costa tantissimo ed Elliott potrebbe, come detto, favorire la trattativa con il Lille. Se il Milan dovesse continuare a faticare a segnare, Osimhen a gennaio potrebbe davvero diventare più che un'idea anche se c'è da fare attenzione anche all'Inter.