CALCIOMERCATO INTER AGENTE LAUTARO / La stagione dell'esplosione definitiva per Lautaro Martinez sembra essere arrivata. Con l'avvento di Antonio Conte, l'argentino oltre ad essere un titolare quasi inamovibile ha già dato segnali di un'importante maturazione tecnica e caratteriale. Andare a segno (in quel modo, poi...) contro il Barcellona al Camp Nou e realizzare un calcio di rigore in una sfida alla Juventus mai così sentita negli ultimi anni non è casuale, e ne abbiamo parlato con Beto Yaque, agente de ‘El Toro’, che ha analizzato ai microfoni di Calciomercato.it il momento del suo assistito e annunciato l'imminente rinnovo con i nerazzurri, che vi avevamo anticipato un mese fa: "Credo che l'arrivo di Conte lo abbia potenziato a livello fisico e tattico. Il mister ha inculcato nuovi concetti che gli hanno fatto benissimo".

Le due reti contro Barcellona e Juventus sembrano l'ennesimo segnale della sua maturazione.

"Lo vedo alla grande, migliorato in tanti aspetti, soprattutto quello fisico. Convinzione in campo ne ha sempre avuta, poi in una partita di calcio tutto può succedere.

Ha giocato benissimo con bianconeri e blaugrana, peccato non sia arrivata la vittoria, ma a livello personale sono state due gare importanti: prestazioni del genere gli consentono di aumentare il bagaglio di conoscenze e lo aiutano nella sua crescita".

Si aspettava un'Inter così lanciata a inizio stagione?

"Credo di sì. Avevo grandi aspettative su questa squadra, mi aspettavo un ottimo avvio di stagione anche se forse non con tutte quelle vittorie consecutive. Il mercato, però, è stato di grande livello ed è arrivato un allenatore che, a mio avviso, è uno dei migliori al mondo. Questi fattori, uniti a un club in crescita che continua a potenziarsi, rendevano prevedibile un'annata di alto livello".

Lautaro sembra già maturo, ma ha appena 22 anni: in cosa deve migliorare?

"Un calciatore può migliorarsi a qualsiasi età. Forse deve imparare a gestire i momenti della gara, i giovani hanno tanta energia e spesso non sanno amministrarla a dovere. Un trentenne in questo senso è ovviamente più maturo. Lautaro, però, è un ragazzo molto intelligente e sa quanto deve impegnarsi ancora".

In Spagna si parla spesso di lui: il Barcellona è sulle sue tracce. I tifosi nerazzurri possono stare tranquilli?

"Lautaro è felicissimo all'Inter e molto presto rinnoverà il suo contratto col club: non pensa ad altro. Se ci sono diverse squadre sulle sue tracce è positivo a livello professionale, perché vuol dire che sta lavorando bene, ma oggi, lo ribadisco, è puramente legato ai nerazzurri ed è felice dove si trova".