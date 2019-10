Napoli e Milan, Savoldi all'attacco su Ancelotti, Maldini e Boban

NAPOLI MILAN SAVOLDI ANCELOTTI MALDINI BOBAN/ Intervistato ai microfoni di 'Radio Sportiva', Beppe Savoldi, ex attaccante, ha parlato dell'attuale situazione in attacco del Napoli di Carlo Ancelotti: "Milik e Llorente vedono bene la porta e si muovono alla grande. Vanno soltanto messi nelle condizioni di segnare, se non li servi in maniera giusta non capisci niente".

Savoldi ha poi parlato di Boban e Maldini e della loro gestione del Milan: "Fossi stato in loro avrei detto a Giampaolo di non ripetere più alcuni errori, altrimenti cosa c'erano a fare lì? La proprietà ha messo i due dirigenti e loro non hanno fatto nulla per correggere un buon tecnico come l'abruzzese".