INTER MILAN BALE / Nuova spaccatura tra il Real Madrid e Gareth Bale. Dopo la lunga telenovela estiva con il gallese vicino al trasferimento in Cina, sembra essere tornato ai minimi termini il rapporto tra l'ex Tottenham e Zinedine Zidane. L'ultimo episodio in questo senso l'esclusione dal match di Champions League con il Brugge del mancino classe '89, decisione esclusivamente tecnica dell'allenatore merengue ovviamente non digerita da Bale.

Sul gallese potrebbero tornare in auge i rumors su un possibile approdo in Cina, anche se un addio nella finestra di gennaio sembrerebbe al momento complesso.

Più facile una sua partenza a fine stagione, dove potrebbero tornare a galla anche gli interessi diper quanto concerne la Serie A. Bale nei mesi scorsi fu accostato a più riprese al 'Diavolo', anche se il suo ingaggio (15 milioni di euro all'anno fino al 2022, ndr) sarebbe fuori portata attualmente per le casse rossonere. Meno complicato potrebbe essere invece un eventuale assalto dei cugini nerazzurri, conpronto ad arricchire la rosa di Antoniodi nuove stelle internazionali anche dal pesante stipendio, come dimostra l'acquisto di. L'Inter, inoltre, già l'ultima estate era rimasta alla finestra sulla situazione del 30enne mancino.