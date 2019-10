TERREMOTO CATANZARO SCUOLE / La terra torna a tremare in Calabria. Questa mattina 7 ottobre 2019, alle ore 8.11 si è avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 4.0.

Come riporta l''INGV' su Twitter, l'epicentro è stato individuato a circa 2 chilometri da, paese a circa 11 chilometri dal capoluogo, con una profondità di 27 km.

Come riporta 'La Stampa', non sono stati registrati danni a cose o persone, ma la paura per gli abitanti di Catanzaro è stata molta e si sono riversati in strada. Gli istituti scolastici, però, sono stati fatti evacuare e in molti tratti è stato interrotto il traffico ferroviario per consentire i controlli del caso alle infrastrutture. Oltre alla scossa più forte delle 8.11 ce n'è stata anche un'altra circa due minuti dopo con stesso epicentro, ma di magnitudo 2.0 e con profondità 21 km. In ogni caso il terremoto è stato avvertito anche a Cosenza.